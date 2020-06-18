İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu
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Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde şiddetli yağış etkili olmaya başladı. BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 2

Sabah saatlerinde Kartal'da etkili olan yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 3

SÜRÜCÜLER ÜST GEÇİT ALTLARINA SIĞINDI

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan otomobil ve motosiklet sürücüleri yağıştan korunmak bir üst geçidin altına sığındı. Kartal Yakacık'ta perşembe günü kurulan semt pazarında da su baskını meydana geldi.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 4

DOLU RİSKİNE BATTANİYELİ ÖNLEM

Dolu riskine karşı otomobilini battaniyeyle korumaya çalışanlar da vardı.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 5

"KAÇACAK YER BULAMADIK"

Üst geçidin altında bekleyen Osman Ardıç, "Doluya karşı önlem aldım. Anında yakaladı. Kaçacak bir yer bulamadık. Mecbur buraya sığındık. Bir taraftan da battaniye ile korumaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 6

BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞMUR VE DOLU

Bağcılar'da da şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 7

Yağış nedeniyle yollar göle döndü.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 8

BİR OTOMOBİL YOLDA KALDI

Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Bir otomobil yağış nedeniyle yolda kaldı.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 9

Sokakta yağışa yakalanan kimi vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 10

KÜÇÜKÇEKMECE TEM YAN YOLU SU BASTI

Küçükçekmece TEM Otoyolu yan yolda bir anda bastıran yağışla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yol göle dönerken bazı araçlar su birikintilerini geçemedi. Mahsur kalan Berat ve Sercan Coşkun araçlarını iterek sudan kurtardı. Kardeşler daha sonra yolda kalan diğer araç sürücülerine de yardım etti. Mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağlayan gençler "İterek 3-4 araba kurtardık'' dedi. Gençler ayrıca tıkanan rögarları da açmaya çalıştı.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 11

Aynı su birikintisinde kalan bir sürücü ise araçtaki eşini kucaklayarak göle dönen yoldan çıkarttı.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 12

Olay yerine itfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 13

BASIN EKSPRES YAN YOLU SU BASTI

Yağış nedeniyle Basın Ekspres yan yolu da su bastı.

İstanbul'da şiddetli yağış ve dolu - 14

Göle dönen yolda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

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