İnternette 'jigolo' ilanları veriyorlardı!

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bazı sosyal medya hesaplarının, jigolo ilanları paylaşarak insanları dolandırmaya çalıştığını tespit etti. Şüphelilerin teknik takibini yaparak adreslerini belirleyen polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Biri çağrı merkezi olmak üzere iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, adreslerde bulunan yedi kişiyi gözaltına aldı.

VERİLERİ DEPOLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI



Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 30 cep telefonu, 29 SIM kartı, 9 bilgisayar ve iki bin 500 lira ele geçirildi. Polis, şüphelilerin ağlarına düşürdükleri kişilerin verilerini depoladıklarını tespit etti.

MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR



Polis, gözaltına alınan şüphelilerin internet üzerinden jigolo ilanı vererek onlarca kişiyi dolandırdığını ve bu yolla yaklaşık bir milyon lira vurgun yaptığını tespit etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BEŞİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST



"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 11 Ocak Pazartesi günü adliye sevk edilen şüphelilerden beşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, iki şüpheli ise serbest bırakıldı.