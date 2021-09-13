Inkılap Tarihi kitabının Kıbrıs Barış Harekâtı bölümünde, Bülent Ecevit'ten söz edilmedi!

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Türkiye’de ortaöğretimin 12'nci sınıflarında okutulan ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitabında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı bölümde dönemin Başbakanı ‘Kıbrıs Fatihi' Bülent Ecevit'ten tek satır söz edilmedi.

Inkılap Tarihi kitabının Kıbrıs Barış Harekâtı bölümünde, Bülent Ecevit'ten söz edilmedi!
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Türkiye’de ortaöğretimin 12'nci sınıflarında okutulan ‘İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük' ders kitabının Kıbrıs Barış Harekâtı'nın anlatıldığı bölümde, 1974'te Kıbrıs adasına Türk askeri çıkartılması emrini veren Başbakan Bülent Ecevit'ten söz edilmedi. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı” başlıklı bölüm şöyle:

Kıbrıs Barış Harekatı “Ayşe Tatile Çıktı” başlıklı bölüm şöyle: “TSK, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta barışı ve anayasal düzeni yeniden sağlamak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. (…) 25 Temmuz 1974'te taraflar Cenevre Konferansı'nda toplandı. Konferansın sonuçsuz kalması üzerine Türkiye, 14 Ağustos 1974'te İkinci Barış Harekatı'na başladı. İkinci Barış Harekatı ile Lefke-Lefkoşa-Magusa hattı çizildi ve adanın üçte biri Türk kontrolüne geçince harekat sona erdi.”

Barış Harekatı'nda adı anılmayan Ecevit, 2001 ekonomi krizini çıkaran isim olarak lanse edildi. “Şubat 2001'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakanı Ecevit arasında yaşanan sert tartışma siyasi krize yol açtı. Siyasi kriz Türkiye'de büyük bir ekonomik krizi de beraberinde getirdi” denildi.

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