İkiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’den acı haber

Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz’ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

FOTO: İHA

BİR KEDİ CANLI OLARAK KURTARILDI

Jandarma arama kurtarma ekipleri, enkazdan bir kediyi 75 saat sonra canlı olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

18 kişinin sağ olarak kurtarıldığı Rıza Bey apartmanında vefat eden kişi sayısı 26’ya yükseldi. DHA-İHA