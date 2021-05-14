Hürriyet'in ünlü yazarı Yalçın Bayer Filistin bayrağındaki Türk düşmanlığını açıkladı

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Filistin bayrağı ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi yazdı.

"TÜRKLERE KARŞI DÖKTÜKLERİ KANI SEMBOLİZE EDİYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayer, Filistin bayrağı üzerinde aşırı milliyetçi mesajlar bulunduğunu belirterek; "Filistin bayrağı siyah, beyaz, yeşil, kırmızıdır; üzerinde aşırı milliyetçi mesajlar vardır. Siyah Abbasileri, yeşil Fatimileri, beyaz da Emevileri temsil ediyor. Kırmızı üçgen ise Arapların Türklere karşı isyanlarında döktükleri kanı sembolize ediyor. 'Filistin gerçeği’ budur!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve Filistin arasında yıllardır bitmek bilmeyen krizin ardından son yılların en büyük çatışması başladı. Geçen hafta sonu başlayan olaylarda Filistin'de aralarında 17 çocuk ve 7 kadının da olduğu en az 83 kişi yaşamını yitirirken binlerce insanın da yaralandığı ve çok sayıda binanın da yıkıldığı belirtildi. Öte yandan İsrail tarafında da 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.