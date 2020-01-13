Halay çeken damat başından vuruldu

Halay çeken damat başından vuruldu
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Şanlıurfa'da dün gece, ilçeye bağlı kırsal Ekenek Mahallesi'nde akrabası ile evlenen Mehmet Yılmaz'ın (25) açık alanda yapılan düğününe katılan bazı davetliler, halay sırasında, tabancayla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada Mehmet Yılmaz, başından vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Yılmaz'ı ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Damadın vurulmasıyla düğün yarıda kesildi.

Jandarma ekipleri ise havaya ateş açanları ve Mehmet Yılmaz'ın yaralanmasına neden olan kişiyi belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

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