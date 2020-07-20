Hakkari’den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

MSB’nin açıklaması şu şekilde:

* Çukurca / Hakkâri'de 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

5 AĞUSTOS’TA EVLENECEKTİ

Üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir şehit oldu. Karaman’ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyünde oturan annesi Şengül ve babası Mustafa Demir’e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

Eve Türk bayrağı asılırken, haberi alan şehit yakınları da eve akın etti. Nişanlı olan şehit Demir’in, 5 Ağustos günü düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Demir’in, yarın Bozyaka köyünde defnedilmesi bekleniyor.

Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir.

MALATYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın acı haberi, memleketi Malatya’nın Yazıhan ilçesine bağlı Erencek Mahallesi’ndeki babaevine ulaştı. Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, acı haberi şehidin ailesine verdi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın nişanlı olduğu ve yakın zamanda yapılacak düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Silah arkadaşlarımız, 20 Temmuz 2020 tarihinde Hakkari/Çukurca’daki bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olmuşlardır.

* Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.