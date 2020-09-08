Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 8 Eylül tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 52 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 782 oldu.

Bugün toplam 110 bin 565 test yapılırken, bin 761 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 283 bin 270'e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 159 OLDU

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 7 milyon 994 bin 29’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 253 bin 245’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 159 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ CAN YAKIYOR

Sosyal medya hesabı üzerinden güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.

* Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.

VAKALARDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 sitesinden paylaştığı resmi corona virüsü verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısında artış sürüyor.

Bakan Koca, dün corona virüsü salgını nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 703 yeni vaka tespit edildiğini ve bin 47 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.