Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 29 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 225 bin 511 test yapıldı. Semptom gösteren bin 325 kişiyle birlikte toplam 32 bin 404 yeni vaka tespit edildi.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA REKOR

Açıklanan son verilerin ardından günlük vaka sayısında bir eşik daha aşıldı. Corona virüsüyle mücadele kapsamında geçilen ‘Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci’nin en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

VEFAT SAYISI ARTIYOR

Tabloya göre son 24 saatte 154 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 230’a yükseldi.

Bugün iyileşen 18 bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 975 bin 108’e yükseldi.

YATAK DOLULUK ORANI ARTTI

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 998 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

DÜN 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 153 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 305 yeni hastayla birlikte toplam 29 bin 58 vakanın tespit edildiğini ve 17 bin 164 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.