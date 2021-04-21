Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 21 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 318 bin 839 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 932 kişiyle birlikte toplam 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi.

ACI REKOR

Tabloya göre son 24 saatte 362 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 36 bin 975’e yükseldi. Bugün açıklanan vefat sayısıyla acı bir rekor daha kırılmış oldu.

Dün de corona nedeniyle 346 kişi hayatını kaybetmiş ve can kaybında rekor kırılmıştı.

52 BİN 213 KİŞİ İYİLEŞTİ

Bugün iyileşen 52 bin 213 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 844 bin 342’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI KORKUTUYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 398 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 35.7 olarak duyuruldu.

DÜN 61 BİN 28 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 895 yeni hastayla birlikte toplam 61 bin 28 vakanın tespit edildiğini ve 55 bin 592 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.