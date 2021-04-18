Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 18 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 301 bin 243 test yapıldı. Semptom gösteren 3 bin 101 kişiyle birlikte toplam 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.

ACI REKOR

Tabloya göre son 24 saatte 318 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 35 bin 926’ya yükseldi. Bugün açıklanan can kaybı sayısıyla yeni bir rekor kırıldı ve bir günde gerçekleşen en çok vefat sayısına ulaşıldı.

Bugün iyileşen 43 bin 856 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 687 bin 590’a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI KORKUTUYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 275 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

DÜN 62 BİN 606 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 288 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 973 yeni hastayla birlikte toplam 62 bin 606 vakanın tespit edildiğini ve 52 bin 184 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.