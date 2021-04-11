Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 11 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 294 bin 274 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 548 kişiyle birlikte toplam 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI 237

Tabloya göre son 24 saatte 237 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 939’a yükseldi.

Bugün iyileşen 30 bin 194 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 331 bin 411’e yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 824 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak duyuruldu.