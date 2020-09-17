TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC’deki seçimlerin ardından gayrı resmi olarak bir araya gelinmesi gerektiğini söyledi ve ayrıca “Gerekirse KKTC’de mevcudiyetimizi artırırız” dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunu hakkında konuştu. Çavuşoğlu “Gayri resmi bir araya gelmek lazım 3 garantör ülke Ada’da iki taraf ve BM. Neyi müzakere edeceğimizi belirlememiz lazım. Zaman belirlememiz lazım, biz Türkiye olarak Kıbrıs sorununun adil bir şekilde çözülmesinden yanayız” dedi.

Akdeniz’de Türkiye’nin faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, “Bizim somut adımlar görmemiz lazım, haklarımızı garanti altına alacak somut adımları görmemiz lazım. Bizim zaten garantör ülke olarak KKTC’deki mevcudiyetimizi biliyorsunuz. Bizim Akdeniz kıyılarında ihtiyacımıza göre KKTC’de mevcudiyetimizi artırırız” dedi.“

İşte Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ile ilgili açıklamaları:

“Borell ‘Dendias ile görüşmeye hazır mısın?’ dedi hemen görüşmeye hazırım dedim. Ama Dendias görüşmeye hazır değilim demiş bizden kaynaklanmıyor. Bazen diğer ülkelerle de gerginliklerimiz oluyor ama görüşmelerimiz oluyor. Sondajlarla ilgili sorun çok basit çözülebilir. Gelirlerin paylaşımıyla ilgili bir mekanizma kurulursa sorunların yüzde 90’ı çözülür. KKTC bir komisyon teklifinde bulundu Rum kesimi KKTC’nin haklarını kabul etmekle birlikte bunu bir karara bağlamak istemiyor. Tüm çabalarda Yunanistan ve Rum kesimi çözüme yanaşmadı. Kalıcı bir çözüme ulaşamadık Kıbrıs’ta. Gayri resmi bir araya gelmek lazım 3 garantör ülke Ada’da iki taraf ve BM. Neyi müzakere edeceğimizi belirlememiz lazım. Zaman belirlememiz lazım, biz Türkiye olarak Kıbrıs sorununun adil bir şekilde çözülmesinden yanayız.En son AB parlamentosuna şunu söyledik aranızda ülkesi için bunu kabul edecek var mı? Kesinlikle hayır diyorlar. ‘Bu saçma sapan bir harita’ diyorlar. Bu harita olduğu sürece müzakere olmaz.Doğu Akdeniz’de biz Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin haklarını korumak istiyoruz. Bu kıyıdaş ülkelerle iş birliği içerisinde olmayacaksa biz de tek taraflı adımlarla yapmaya kararlıyız. Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz’de hakça paylaşım üzerinde hazırlarsa herkesle oturacak şekilde hazırız ama aynı zamanda kararlıyız. Bizim somut adımlar görmemiz lazım, haklarımızı garanti altına alacak somut adımları görmemiz lazım. Bizim zaten garantör ülke olarak KKTC’deki mevcudiyetimizi biliyorsunuz. Bizim Akdeniz kıyılarında bir gölge ihtiyacımıza göre KKTC’de mevcudiyetimizi artırırız. Kapalı Maraş atıl duruyor, biz burayı açalım ve kimsenin hakkı kaybolmasın dedik. Bir envanter çalışması yapılıyor, sahibi kim, ölmüş mü satmış mı, herkesin hakkını koruyacak şekilde Kapalı Maraş’ı biz açmak istiyoruz.Her şeyden önce Rum kesimine gidip Türk tarafına gitmemenin doğru bir yaklaşım olmadığını söyledik Pompeo’ya. Daha önceki yetkililer Ada’ya gittiği zaman Türk yetkililerle görüşme yapmıştır. Ama maalesef Pompeo bu ziyaretinde kuzeye geçmemiştir. Bunun böyle olması gerektiğin hatırlattık. Objektif ve dengeli olması lazım. Eşitliği bozmaması gerekiyor. Ambargonun kaldırılmasının da eşitliği bozacağını söyledik.