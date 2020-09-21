Genç kadını adım adım takip etmişti | O tacizci sapık için flaş karar....

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını takip ettiği anlaşılan bir şahıs güven timleri tarafından dün öğle saatlerinde fark edilerek gözaltına alınmıştı.





AMACIM TACİZ ETMEK DEĞİLDİ

Tacize maruz kalan genç kadının ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç, ' Taksimde hasta olduğunu sandığım bir kadın gördüm . Yoldan geçen başka şahıslar bana kadınla ilgili SORULAR sorup götürmek istediklerini söylediler ben de bunun üzerine genç kadını korumak amacıyla yanında yürümeye başladım amacım taciz etmek değildi tek amacım kendisini korumaktı bu nedenden dolayı yanlış anlaşıldım beni linç ettiler işimden ve evimden oldum' dedi.





TUTUKLANDI

Bugün ifadesi alınan 30 yaşındaki Sezer T. Tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik genç adamın 'cinsel taciz' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

(Dilek YAMAN/SABAH)

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Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 20:54