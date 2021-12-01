Gaziantep'te bebeğe öldüresiye dayak... Vicdanın kurusun

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Y. G. tutuklandı.

Olay Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından inceleme başlatıldı.



Gözaltına alınan Y. G,, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Hakimlik, olayla ilgili haber ve röportajlara da yayın yasağı getirdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise bebek ve anne için koruma kararı alınacağı bildirildi.

Savcılık açıklamasının tam metni şöyle:

"29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."

Hastanede tedavi altına alınan C.G. bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden bebeğin, beyninde kanama tespit edildiği öğrenildi.



Bebeğin annesi S. G. de bir açıklama yaparak eşinin en ağır cezayı almasını istedi.



Eşinin bebeğe doğduğu günden bu yana şiddet uyguladığını söyleyen S. G., yaşananları anlattığı annesinin kendisine "İnsan hiç evladını döver mi" diye karşılık verdiğini söyledi.

“Aradan birkaç gün geçti. Yine dövmediğini düşünmek istedim. Sonra birkaç gün boyunca çocuğun ağlama, çığlık sesini duydum" diyen kadın, şunları söyledi:

"Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi. Birden içeri daldım. Dövdüğünü anladığımı belli ettirmedim. Çünkü belli ettirsem çocuğa ve bana farklı şeyler yapabilirdi."

Bebeğinin eşi tarafından dövüldüğünü görmesinin ardından annesini tekrar aradığını söyleyen G., “Telefonu almamdan şüphelendi. Bende öyle hal hatır sormak için aradığımı söyledim. Anneme o anları görüntüye aldığımı söyledim. Annemden kameralı bir telefon istedim. Televizyon ünitemin altındaki peçeteliğin oraya telefonu sakladım. Kamerayı açtım. O beni çay yapmaya gönderdi. Anlamasın diye telefonu iyice gizledim. Mutfağa girdiğimde bağırma sesleri geldi. Kapının önünde biraz bekledim. Zaten çok da bekleyemedim. İçeri girip bebeği hemen kucağıma aldım. Anlamaması için kendisini suçlamadım” dedi.

Eşinin kendisinden şüphelenmemesi için yanında bebeği sevdiğini sözlerine ekleyen G., “Ben halbuki inanmıyordum ona. Çocuğu severken de ‘Oy seni annen mi dövdü’ diyordu" ifadelerini kullandı.



Eşinden tehdit aldığını söyleyen S.G., şöyle devam etti:



"Beni ailemle de tehdit ediyordu. Bana ‘Seni öldürürüm, çocuğu alırım’ diyordu. Koruma polis istiyorum. Hala korkuyorum. Bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu. Ama inanamıyordum. Telefonumu da aldı. Ailemi arayamıyordum. Zaten bebek onun kucağına gittiğinde durmuyordu. Herkeste duruyordu. Artık kokusundan mı anlıyordu bilmiyorum. Ağlamaya başlıyordu. Çocuk bende susuyor ama onda ağlıyor. Kaç gündür hiç uyumuyorum. Kafamı yastığa koyduğumda o çığlığı, sesi duyuyorum."