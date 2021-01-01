Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Büyükçekmece’deki evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

29 yaşındaki futbolcunun yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalar olduğu bilgisi edinildi.

Galatasaray’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Omar'ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından ilk müdahalesi yapıldı, uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haber doğru değil. Çok şükür, bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok. Biz de bekliyoruz, gelişme oldukça sağlıklı bilgi vereceğiz.

İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, idari ekibimiz ve takım kaptanımız Arda, Omar'ın yanında hastanede bekliyor.”

Kulübün sosyal medya kanalları ve web sitesinden yaptığı paylaşım ise şu şekilde: