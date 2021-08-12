Felakete 5 kişi hayatını kaybetti! Yangınlardan sonra şiimdi de 3 ilde sel kabusu

Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi: İşte saat saat son durum

Türkiye yangınların ardından bu kez ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya... Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, ağaçlar sürüklendi, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. AFAD, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

SAAT - 09:00 - AFAD ACI HABERİ DUYURDU: 5 ÖLÜ

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

SAAT - 04:50

Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:



Kastamonu'nun Çatalzeytin "İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

SAAT - 04:45

Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı. Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitlik ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor. Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.

SAAT - 04:30

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

SAAT - 03:50

AFAD, Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

SAAT - 00:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'de yaşanan sellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi.



- Vatandaşlarımızın ödemeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini ister yerinde ister başka alanda çalışmaları yürütülecektir. Ulus ilçesine su veriliyor. Yarın sabah en geç Bartın karayolunda hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı şekilde yürütüyoruz.



- İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Devletimiz kurumlarıyla birlikte çalışmaları anbean yürütmektedir."