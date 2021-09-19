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Eszter Jeles hayatını kaybetti!

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İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda, yaşanan talihsiz kazadan acı haber geldi. Macar binici Eszter Jeles hayatını kaybetti.

Eszter Jeles hayatını kaybetti!
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İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 5 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nda, talihsiz bir kaza yaşandı.

1600 metre çim pistte koşulan yarışın son 1000 metresine gelindiğinde, Fransız binici Tracy Menuet, önündeki rakibine takılarak atıyla birlikte devrildi. Bu ikiliyi hemen arkasında takip eden Macar binici Eszter Jeles de önünde devrilen rakibine takılarak atıyla birlikte yere yıkıldı. İzleyicilerin yüreklerinin ağzına geldiği kaza sonrasında iki kadın binici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fransız binici Tracy Menuet tedavisinin ardından taburcu olurken, ağır yaralanan Jeles, ameliyata alındı. 13 gündür hastanede tedavisi süren Jeles, dün yaşam savaşını kaybetti.

Türkiye Jokey Kulübü, Eszter Jeles’in Ölüm haberini “Çok üzgünüz, Eszter Jeles’i kaybettik” mesajıyla duyurdu. Jeles, Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu’nun 4 Eylül’deki ilk ayağında birinci gelmişti.

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