Eşi ve oğlunu kolonya dökerek yaktı

Türkiye'de İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi tartışığı eşi ve oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yaktı.

Olay, 31 Ağustos'ta, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan cezaevinde bulunan Veysi E., 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildi. İddiaya göre Veysi E., markette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.

Markete giderek zorla eve getirdiği eşini dövmeye başlayan zanlı, eşi ve oğlu Ömer E.'nin üzerine kolonya dökerek ateşe verdi. Daireden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ



Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E., daha sonradan korktuğu için bu yönde ifade verdiğini söyledi.

Bunun üzerine polis, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Veysi.E, işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.