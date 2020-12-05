Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

Ermenistan'dan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilginin ardından Ermenistan'da başlayan kaos her geçen gün büyüyor. Halk Başbakan Paşinyan'ın istifası için sokakları çıkmaktan vazgeçmezken, Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında başvurduğu taktikler de bir bir gün yüzüne çıkıyor. Öte yandan Ermenistan'ın kayıplarının iddia edilenden çok daha büyük olduğu, ordusunun neredeyse tamamen yok olduğu da ortaya çıktı.

Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı
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Azerbaycan karşında 44 günde aldığı tarihi hezimetin ardından karışan Ermenistan'da sular durulmuyor. hala istifa etmeyen Paşinyan'a bir darbe daha geldi!

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

Erivan'da halk sokaklara dökülüp hükümetin istifasını talep etmeye devam ederken 'ı 'ı yenebilmek için kullandığı akıl almaz taktikler de bir bir ortaya dökülüyor.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

ESKİ CUMHURBAŞKANINDAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA!
Eski  Cumhurbaşkanı Koçaryan canlı yayında yaptığı açıklamada 'Ermenistan savaşa Türkiye'yi çekmek için elinden geleni yaptı' diyerek oynana kirli oyunları ortaya çıkardı.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

Eski  Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği toprakları terk etmemek için  ile girdiği savaşa ilişkin, "Yetkililer savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptı." dedi.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

"News.am" sitesinin haberine göre, Koçaryan, Five TV kanalına 'ın 44 günde 'ı yenmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

'PAŞİNYAN SAVAŞI ÇIKARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI'
Koçaryan, 'ın savaştan kaçınabileceğini ancak Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin savaşı kaçınılmaz hale getirmek için her şeyi yaptığını belirtti.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

Paşinyan yönetiminin tutarsız açıklamalarının Ermeni tarafının istekleri konusunda kafa karışıklığı oluşturduğunu vurgulayan Koçaryan, bu tutumun ise taraflar arasındaki müzakereleri çıkmaza götürdüğü izlenimi oluşturduğunu söyledi.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

Koçaryan, bu şartlar altında savaşın 'ın süreci tıkaması sonucunda çıktığına dair zihinlerde soru işareti bırakmadığını kaydetti.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

 yetkililerinin 'ın Karabağ operasyonunu meşrulaştırdığına dikkati çeken Koçaryan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığının yasal dayanağının halkların kendi kaderini tayin hakkının uygulanması olduğunu belirtti.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

'PAŞİNYAN DOĞRUDAN SUÇLU'
Koçaryan, "Şimdi, açıklamalarımızı değiştirdik ve sorunun çözümünü devletlerin toprak bütünlüğü düzlemine getirdik. Uluslararası toplumun bu savaşı ve 'ın saldırganlığını toprak bütünlüğünün restorasyonu olarak görmesinin nedeni de budur." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı
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Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

Koçaryan, hükümetin kasıtlı olarak bu savaşa gidip gitmediği sorusuna, "Sanırım bu hükümet iktidarda kaldığı sürece bu gerçeği bilmeyeceğiz" cevabını verirken, " başbakanının her iki konuda da doğrudan suçlu" olduğu yorumunu yaptı.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

 ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine  yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

 ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilmişti.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

İMHA EDİLEN VE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARIN TUTARI 4,8 MİLYAR DOLAR
 Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırma görevlileri, 44 günlük savaşta  ordusunun silah ve araç kayıplarının maddi boyutunu hesapladı.

Son dakika: Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

UNEC Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün araştırmasına göre,  savaşta 4,8 milyar dolar değerindeki silahlarını kaybetti.

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