Ermenistan'da itiraf gibi açıklama! Türkiye'yi savaşa çekmeye çalıştı

Ermenistan'dan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilginin ardından Ermenistan'da başlayan kaos her geçen gün büyüyor. Halk Başbakan Paşinyan'ın istifası için sokakları çıkmaktan vazgeçmezken, Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında başvurduğu taktikler de bir bir gün yüzüne çıkıyor. Öte yandan Ermenistan'ın kayıplarının iddia edilenden çok daha büyük olduğu, ordusunun neredeyse tamamen yok olduğu da ortaya çıktı.