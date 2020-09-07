Erdoğan: Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecektir”

Mevcut durum kabul edilebilir değil, vaka artışlarından endişe duyuyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.

“Günlük vaka sayılarını 100’ün altına indirmeliyiz”

Koronavirüs henüz tam olarak çözülememiş, dolayısıyla etkin, kullanılabilir bir tedavisi bulunamamıştır. Sağlık çalışanlarımız gerçekten çok büyük bir özveriyle vatandaşlarımıza hizmet vermek için canla başla çalışıyor. Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten kurtarabilir. Daha iyi bir çözüm bulunana kadar hayatımızı temizlik, maske, mesafe tedbirlerine göre yeniden düzenlemeliyiz. Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100’ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

Salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma soktuk, mesela ürettiğimiz 9 bin 350 solunum cihazından 2 bin 750’sini ihraç ettik.

“Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor”

Yılın ikinci çeyreğinde beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi bir durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor. Yılın ilk 8 ayında sanayi siciline kayıt yaptıran firma sayısının yüzde 8 artarak 9 bin 352’yi bulması, bu alandaki canlılığın işaretlerinden biridir.

Aynı şekilde yılın ilk 8 ayında 7 organize sanayi bölgesi faaliyete geçti. Tüm organize sanayi bölgelerimizde 50 bin istihdamla 761 yeni fabrika üretime başladı. Yatırım teşvik belgeleri, özel sektörün yatırım talebinde yüzde 30’luk bir artış olduğunu ifade ediyor. Ağustos ayı ihracatımızı geçen yılın aynı aynının bile üzerinde bir rakamla kapattık.

Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız.

Uzaktan ve yüz yüze eğitim birlikte olacak

Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.

“Sakarya doğalgaz rezervi dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır”

Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi geleceğe yönelik umutlarımızın sembolü oldu. Sakarya doğalgaz rezervi 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır. Gaz kalitesi bakımından da dünyadaki sayılı rezervler arasındadır.

Doğu Akdeniz’de 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekarelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulmadık.

Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle son 7 yıldır bu durumun pek çok örneğini hep birlikte yaşadık. Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor.

“Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler”

Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye’nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler.

“Askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum”

Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere, tarihi bir kenara bırakıyorum, en azından son 4 yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.

İstiklalimizi ve istikbalimizi korumak için gerektiğinde diplomasiden askeri güce kadar her mekanizmayı etkin şekilde devreye sokabilecek alt yapıya ve iradeye sahip olduğumuz için bu derece dikkate alınıyoruz. Son günlerde Doğu Akdeniz ve Ege’de tarihten ibret almadan Türkiye’nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir.