Erdoğan ve Biden yüz yüze görüşecek

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile NATO Zirvesi'nin gerçekleştiği Brüksel'de birazdan yüz yüze görüşecek. Kritik görüşmenin 1,5 saat sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik görüşme öncesinde gün içinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johnson, Almanya Şansölyesi Merkel ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Ardından Erdoğan "İstikrara katkı" oturumuna bir video mesaj gönderdi.

Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi Türkiye-ABD ilişkileri açısından kritik bir görüşmeye sahne olacak.

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile birazdan yüz yüze görüşecek.

Saat 19.00'da başlaması beklenen görüşmenin 1,5 saat sürmesi öngörülüyor.

YUNANİSTAN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında bugün düzenlenen 'Brüksel Forumu' isimli kamuoyuna açık etkinliğin 'İstikrara Katkı' başlıklı oturumunda video mesaj yoluyla hitap etti.

Erdoğan, düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Teknolojik gelişmeler, demografi baskılar, iklim değişikliği, terör, düzensiz göç ve koronavirüs salgınının yeni sınamaları beraberinde getirdiğini belirten Erdoğan, "Bu durum zorunla olarak, güvenlik ve istikrara dair bakışımızı da etkilemekte. Bu konuları bütüncül bir vizyonla ele almamızı zorlamaktadır. Türkiye bu anlayışla bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların özellikle çözümünde inisiyatif alan, insanı boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslardan Balkanlara, Karadeniz'den Akdeniz'e Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Komşularımızla ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının ikili meselelerin çözümünün, bölgemizin özellikle istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ART ARDA GÖRÜŞMELER



Kritik görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle de bir araya geldi.

Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejilerini netleştirmesi ihtiyacını yineledim. Erdoğan ile görüşmemiz İslam konusnuda bir netlik sağladı. Libya ve Suriye'de ortak amaç için çalıştığımızı gösterdi" dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un ardından NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson'un, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmede anlaştığını bildirdi.

MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Zirvesi kapsamında yaptığı görüşme sona erdi.



Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.



Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Almanya'nın hükümet sözcüsü konuyla ilişkili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, AB-türkiye ilişkilerini görüştü. Kıbrıs sorununun çözülmesi için BM önderliğindeki çabalar masaya yatırıldı" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'LE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ



Görüşmelerin ardından NATO'ya üye ülke devlertlerin liderleri aile fotoğrafı çektirdi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi, Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Erdoğan ile Afganistan konusunu görüşeceğini söyledi.



Oradaki büyükelçiliklerin nasıl güvende tutulacağının ele alınacağını belirten Sullivan, İki liderin ayrıca Suriye ve Libya konularını görüşeceğini belirtti.

