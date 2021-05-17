Erdoğan'ın KKTC'ye geleceği tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabah Gazetesi’ne Filistin ve KKTC hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kudüs, mukaddeslerine ev sahipliği yapan, tüm insanlığın ortak mirasıdır. İsrail'in Kudüs'e ve masum Filistin halkına yönelik hukuk tanımazlığı, insanlık dışı saldırılarının muhatabı bütün Müslümanlardır. İsrail denilen terör devletinin döktüğü bu kana ses çıkarmayanlar bilsinler ki gün gelir süreç kendilerini de vurur" dedi.

“BİZ KIBRIS TÜRK HALKININ HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ”

27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısına ilişkin olarak da konuşan Erdoğan, Yunanistan ve diğer ülkelerin Rum kesimini muhatap alıp KKTC'yi yok sayması ile ilgili son derece tavırlı olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesindeki Türkiye'nin tutumunu bir adım daha ileri taşıyarak, şunları söyledi:

"Bizim; Kıbrıs'ı Rumların tasallutuna bırakmamız diye bir şey söz konusu bile olamaz. Türk askerinin çekilmesi teklif dahi edilemez. Biz, önümüzdeki günlerde uluslararası platformlarda ülkelerle diplomasiye devam edeceğiz. Bugüne kadar KKTC'ye yönelik tutumları belli, fakat biz Kıbrıs Türk halkının hakkını sonuna kadar arayacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki; kendimizden başka kimseye güvenmiyoruz..."

Bu yaz Kıbrıs konusunun sıcak bir gündem olarak yerini koruyacağını yazan Sabah Gazetesi, önümüzdeki aylarda Cenevre veya New York'ta yeni bir Kıbrıs Zirvesi yapılmasının planlandığı biliniyor. Erdoğan, eğer bir aksilik olmazsa Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağını da belirtti.

Kaynak: Sabah