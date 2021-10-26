Erdoğan'dan İlk Tepki!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi



ABD Büyükelçiliği'nden yapılan, "ABD, Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklaması, diğer elçiliklerce de ortak bir açıklama olarak paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aralarında ABD'nin de olduğu 10 büyükelçiye yönelik Osman Kavala tepkisinin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit eder" denildi.

ABD'nin ardından Hollanda, Kanada, Finlandiya, İsveç, Yeni Zelanda, Danimarka ve Norveç de aynı açıklamayı paylaştı.