Erdoğan'dan Gençlere Mesaj!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Uzay ve Havacılık Festivali'ne katıldı. Erdoğan, festivale gelen katılımcılara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Varsın birileri bu ülkenin gençlerine ufuk çizmek yerine gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın, varsın birileri ayrım yapmadan gençleri kucaklamak yerine siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Birileri gençleri harflerle kategorilere ayırmaya çalışıyor. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak siz gençlerimizle hem de sizleri yetiştiren anne-babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz hamdolsun diyorum.

TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor.



"TEKNOFEST'İ CAN AZERBAYCAN'DAN BAŞLAYARAK DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERDE DE DÜZENLEYECEĞİZ"

TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.

"SÖZDE ELİT, ÖZDE LÜMPEN BU GRUBU GAYET İYİ TANIYORSUNUZ"

Aynı gökte uçsalar dahi, karganın dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünden gören bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri taklit ederler. Bunlar Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına karşı son derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesi dışına çıkmayan sözde elit, özde lümpen bu güruhu sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Bugüne kadar neyi başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak bunlara rağmen başardığımızı biliyorsunuz. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin. Biz sizlere inanıyoruz.