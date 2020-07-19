Erdoğan, Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Erdoğan’ın resmi Twitter adresinden Ayasofya Camii’nin içinden kareler paylaşıldı. Fotoğraflarla camideki çalışmalar ilk kez görülmüş oldu.

Erdoğan, Ayasofya Camii ziyaretinin ardından Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları inceleyen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. (DHA)