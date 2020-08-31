Erdoğan: "Akdeniz ve Ege’de korsanlığa, haydutluğa asla ‘eyvallah’ etmeyiz"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
“Türk milleti olarak ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege’de korsanlığa, haydutluğa asla ‘eyvallah’ etmeyiz. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez” diye konuştu.
Erdoğan, Giresun Limanı’nda “2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı”na katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye’ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum” dedi.