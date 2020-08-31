Erdoğan: "Akdeniz ve Ege’de korsanlığa, haydutluğa asla ‘eyvallah’ etmeyiz"

“Türk milleti olarak ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege’de korsanlığa, haydutluğa asla ‘eyvallah’ etmeyiz. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez” diye konuştu.