Ercan'dan çıkardılar ancak İstanbul'da yakayı ele verdiler

İstanbul Havalimanı'nda KKTC’den elektronik sigara filtresi kaçakçılığı yapan şüphelilere, yardım eden havalimanı çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ercan'dan çıkardılar ancak İstanbul'da yakayı ele verdiler
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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarıyla ilgili risk-analiz çalışmaları kapsamında 8 Ocak saat 22.50 uçağıyla giden iki şüphelinin KKTC'den bin 470 paket elektronik sigara filtresi götürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin filtreleri 4 valiz içerisinde havalimanı çalışanı Sefa G.'ye verdikleri belirlendi.

DHA’nın haberine göre; Sefa G.'yi takibe alan polis, Sefa G.'nin asansörü yarıya kadar indirip valizleri gümrüksüz alana aktardığı, Gümrüksüz alandan da Oğuzhan O.'nun valizleri bagaj arabasına yüklediği anlaşıldı.


Hemen operasyon başlatan ekipler Sefa G. ve Oğuzhan O. valizlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Çalışmaların devamında Enes Ekrem S. isimli havalimanı çalışanın da aynı yöntemle kaçakçılık olaylarına karıştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Sefa G., Enes Ekrem S. ve Oğuzhan O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Polis filtreleri getiren diğer iki şüpheliyi arıyor. Şüphelilerin suçüstü yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

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