Enkazdan annesiyle kurtarılan minik Yüsra, ‘acıyor’ diye seslenmiş!

Elazığ depreminde, babası ile kardeşinin hayatını kaybettiği enkazdan 24 saat sonra annesiyle birlikte kurtarılan Yüsra Yıldız'ın (2,5) arama- kurtarma ekibine 'acıyor' diye seslendiği ortaya çıktı. Anne- kızı 24'üncü saatte kurtaran ekipte yer alan Sedat Barutçu, "Yüsra ile annesini kurtarmış olmak, bizi mutlu etti" dedi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki 5 katlı apartman çöktü.

Binada bulunan Yıldız ailesi de şiddetli depremde enkaz altında kaldı. Hüseyin Yıldız ile oğlu Onur’un hayatını kaybettiği depremde, enkaz altında eşi Ayşe ile küçük kızı Yüsra Yıldız ise yaralandı.

Anne ve kızına 24 saat sonra arama- kurtarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan anne-kız, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.