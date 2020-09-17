En çok merak edilen para bulundu: Bir milyon Dolarlık Banknot yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan paralardan olduğu tahmin edilen 1 milyon dolarlık banknot ve sertifikası ele geçirildi. Ele geçirilen banknot ve belgenin gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gönderileceği bildirildi.

En çok merak edilen para bulundu: Bir milyon Dolarlık Banknot yakalandı
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Tavşanlı ilçesi Çobanköy mevkiinde jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde 1988 yılında Amerikan Rüyası’nın Sembolü olarak basımı yapılan ve tadavülde ekonomik değeri bulunmayan 1 milyon ABD dolar ile sertifika ele geçirildi.

Araçta bulunan M.Ş., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan M.Ş. serbest bırakıldı.

Ele geçirilen banknot ve belgenin gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na gönderileceği bildirildi. DHA

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