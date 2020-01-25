Elazığ Sivrice’de 5.1, 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde depremler

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da yerin 15.71 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 5.1 büyüklüğünde depremin ardından saat 19.44'te, 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde inceleme yaptığı esnada 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Erdoğan, "Az önce 5.1 kudretinde artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçılar devam ediyor" dedi.