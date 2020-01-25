Elazığ Sivrice’de 5.1, 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde depremler

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 19.30’da merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. 19.30’daki depremin ardından aynı dakika içinde iki deprem daha meydana geldi. Saat 19.44’te, 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremler de çevre illerden hissedildi.İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler listesi…
ERDOĞAN İNCELEME YAPARKEN DEPREM OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki incelemelerin ardından Malatya’nın Doğanyol ilçesine geldi.
Burada Tanrıverdi Öğretmenevi’nde bulunduğu esnada Elazığ merkezli 5.1 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldi.
Sarsıntının ardından depremzedelerin çadırlarını gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en kısa sürede depremzedelerin daha sağlam konutlara kavuşturulacağını söyledi.
Erdoğan, şunları belirtti:
* Elazığ’daki deprem bölgesini dolaştık. Şimdi de Doğanyol’da sizlerle beraberiz. 4 kaybımız var.
* Toplamda baktığımız zaman bini aşkın yaralımız var.
* Elazığ’daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik.
* Buradaki yaralılarımıza da Allah’tan şifa diliyoruz.
* Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız.
* Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da, kader de imanımızın gereğidir.
* O inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz.
* Az önce 5.1 kudretinde artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçılar devam ediyor.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Bölgede saat 19.30’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki artçı depremin ardından 3.1, 4.4, 4.3, 4.1, 4.3 olmak üzere 5 artçı deprem daha meydana geldi.
Bölgede deprem tedirginliği devam ederken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İHA