Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Elazığ’da!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da dün meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan 6,8'lik depremin ardından Elazığ'a geldi. İmamoğlu ile bir depremzede arasında duygu yüklü ve sitem dolu anlar yaşandı.

Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesi Elazığ’da!
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İmamoğlu burada adının Yaşar Sayık olduğu öğrenilen bir depremzede ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Depremzede Sayık yıkılan binasının önünde İmamoğlu ile yaptığı konuşmada binayı yapan müteahhitlere sitem etti.

İkili arasındaki duygusal konuşma şöyle gerçekleşti;

Depremzede Yaşar Sayık: Bu müteahhitler bu gördüğünüz binamızı çimento katmadan yaparsa böyle olur.

Ekrem İmamoğlu: Tedbirli olmalıyız bu hatalara müsaade etmemeliyiz. Acınızı paylaşıyoruz.

Depremzede Yaşar Sayık: Bu müteahhitlerin tutuklanmasını istiyoruz.

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