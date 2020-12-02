EGM'den, İmamoğlu'na 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı' şeklinde kimi basın organlarında çıkan haberlerin ardından bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada zaman zaman kamu görevlileri ve devlet büyüklerine yönelik ihbarların olduğu belirtilirken Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast girişiminin gerçekleşmediği ve dolayısıyla da önlenmediği ifade edildi.

EGM'den, İmamoğlu'na 'suikast girişimi' haberlerine yalanlama
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Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan "İMAMOĞLU'NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı" haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

"DÖNEM DÖNEM İHBARLAR GELMEKTEDİR"

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

"BÖYLE BİR GİRİŞİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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