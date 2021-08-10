Eda Nur Kaplan'ı evine bırakan taksici konuştu

Başkent Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ettikten sonra bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ı tecavüze uğradığı iddia edilen günün sabahı kaldığı otelden alıp Keçiören'deki evine bırakan taksici, yaşananları anlattı.

Taksici Ali Usta, Eda Nur'un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Öte yandan Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yusuf G. 'nitelikli cinsel saldırı suçu'ndan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili 2. şüpheli M.A. hakkında yakalama karar çıkarıldığını açıkladı.

Eda Nur, canına kıymadan önce ise kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü M.A. ile Y.G. hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kızın cansız bedeni önceki gün toprağa verilirken, şüpheli M.A. ve Y.G.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

Kaplan'ı tecavüze uğradığı iddia edilen gün kaldığı otelden alarak Keçiören'deki evine bırakan taksi şoförü Ali Usta ise o sabah şahit olduğu anları anlattı.



"ARAÇ İÇERİSİNDE SÜREKLİ AĞLIYORDU"

Eda Nur'un sürekli bir korku içerisinde olduğunu gözlemlediğini söyleyen Taksici Ali Usta, "Taksiye binip Keçiören'e doğru gittiğimizde kız araç içerisinde ağlamaya başladı. Ne oldu diye sorduğumda, 'abi hatırlamıyorum, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda başımda iki tane kadın vardı. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı. 'Ben anneme ne diyeceğim' diye ağlıyordu.

Korkmuş durumdaydı. Sarhoştu. İsmini Tayfun olarak bildiğim otel işletmecisi Eda'yı taksiye bindirdi. Adresi ve telefon numarası verdi bana. 'Keçiören'e götür, bu adrese teslim et' dedi. Daha önce hiç görmemiştik Eda'yı otel bölgesinde.