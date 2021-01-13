Duygu Çelikten'in ölümüyle ilgili yeni iddia!

Antalya'da geçen yıl 6 Eylül'de kaybolduktan 15 gün sonra ATV'de Müge Anlı'nın programı sayesinde Kepez ilçesinde ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde bulunan Duygu Çelikten'i (30) bıçaklayarak öldüren sanıkların yargılanmasına başlandı. Anne Leyla Çelikten, "Veli, kızım güzel olduğu için kimsenin şüphelenmeyeceğini düşünerek onu yanına alıp uyuşturucu kuryesi yapmak istedi. Kabul etmeyince öldürüldü" dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelik'ten, geçen yıl fatura yatırmak üzere 6 Eylül günü evden ayrılmış, 15 gün sonra ise ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. Çelikten'in ölümüyle ilgili sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder (45) ile cesedi 10 bin lira karşılığı toprağa gömen Serhat (24) ve ağabeyi Doğukan Özcan (28) tutuklanmıştı.Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ndeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sorunu nedeni ile Veli Ünder katılamadı. SEGBİS ile duruşmaya katılan Serhat ve Doğukan Özcan kardeşler ile tutuksuz yargılanan Mahsun Demiralp ilk kez mahkemede ifade verdi. Demiralp, cinayetin ardından Veli Ünder'in kendisine gelerek Duygu Çelikten'i öldürdüğünü ve cesedi gömmek için iki kişinin bulmasını istediğini söyledi. Ünder ile madde bağımlısı Özcan kardeşleri tanıştırıp anlaştırdığını söyleyen Demiralp, cesedi gömme işlemine kesinlikle katılmadığını anlattı.

10 BİN LİRA ALDIK

Daha sonra savunma yapan Serhat Özcan cesedi gömmek için Veli Ünder'den 10 bin lira aldıklarını belirterek " evde ağabeyim ile birlikte uyuşturucu aldık. Sabah saat 04:00'de Mahsun Demiralp'ın arabası ile ormanlık alana giderek cesedi 3 kişi gömdük" dedi. Doğukan Özcan da, Veli Ünder ile cesedi gömmek için 30 bin liraya anlaştıklarını ilk başta 10 bin lira aldıklarını söyledi.

GÜL GİBİ KIZIMI ÖLDÜRDÜLER

Duruşmaya katılan Duygu Celikten'in annesi Leyla Çelikten, mahkeme heyetine yönelerek "Gül gibi kızım öldürdüler. Gitti dünyalar güzeli kızım. Geriye iki öksüz evladı kaldı. Veli, kızım güzel olduğu için kimsenin şüphelenmeyeceğini düşünerek onu yanına alıp, uyuşturucu kuryesi yapmaya çalıştı. Kabul etmeyince öldürdü" dedi.

KARA YAZMAYI ÇIKARMAYACAĞIM

Leyla Çelikten başındaki kara yazmayı göstererek,"Kızımın katilleri gereken cezayı alıncaya kadar, bu ülkede kadın cinayetleri durduruluncaya dek bu kara yazmayı çıkarmayacağım. Kadın katilleri en ağır şekilde cezalandırılsın" diyerek sözlerini tamamladı. Anne Leyla Çelikten, ayrıca kızının parmağındaki çok değerli olan zümrüt yüzüğün bulunamadığını ileri sürdü.

Mahkeme Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlerin tutukluluk halinin devamına karar verirken başka bir suçtan tutuklu bulunan Mahsun Demiralp'in de tutuklanmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 22:02