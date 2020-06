"Dünyayı kendilerine güldüren saçmalıklar"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gündemi değerlendirdi.

Son günlerde Ayasofya ve Türkiye'nin Akdeniz'deki hakları bahane edilerek Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan yönetimleri tarafından Türkiye'ye yönelik provokatif davranışlara şahit olunduğuna işaret eden Destici, şunları söyledi:

"Türkiye'de siyaset yapıyorsanız, Yunanistan'ı hangi şartlarda ciddiye almanız gerektiği ayrımını yapabilmeniz gerekir. Takip edenler bilecek ve sayısız örneğini hatırlayacaklardır. Yunanistan'da meydana gelen her yolsuzluk, her ekonomik ve siyasi kriz, her başarısızlık, Yunanlı politikacılar tarafından uydurulan Türkiye'ye ilgili polemiklerle örtülmeye çalışılır. Türkiye düşmanlığı bir yönüyle başarısız Yunan politikacıları için bir imdat butonudur. Bu durum zaman zaman tüm Yunanistan'ı bir kişi kalmamacasına boşaltsalar ancak yarısını doldurabilecekleri İstanbul'u almaya, zaman zaman Türkiye'yi işgal etmeye uzanan, tüm dünyayı kendilerine güldüren saçmalıklara dönüşebilmektedir. Aslında bugün Yunanlı politikacıların içine düştükleri saçmalıkların, ekonomisi büyük ölçüde turizm gelirlerine dayanan ve pandemi dolayısıyla kriz beklentisi içindeki başarısız yöneticilerin çaresizliğine bağladığımızı ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu yönüyle Yunan politikacıların Türkiye'ye yönelik tehditlerini ciddiye almadığımızı ifade ederken Yunanistan'a ve tüm dünyaya Akdeniz'in Yunanistan'ın mülkü olmadığını hatırlatıyor, Yunanlı politikacılara kendi selametleri için akıl ve hukuk dışı işlere tevessül etmemelerini tavsiye ediyoruz."

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 10:45