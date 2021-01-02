Dizi oyuncusuna ormanda tecavüz dehşeti! Cezası belli oldu

21 yaşındaki dizi oyuncusu A.T, 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğleniyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı. Bindiği taksinin şoförü kendisini en yakın taksi durağına bırakabileceğini söyledi. Gittiği durakta şoförler uyuyordu, bu sebeple taksiye binemedi.

Bu arada motosikletli iki kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. İddiaya göre motosiklet sürücüsü kurye Bayram B., 'Bu saatte burada ne yapıyorsun' diye seslenerek oyuncunun önünü kesti. Arkadan gelen başka bir motosikletlinin yardımıyla A.T., tehditle Bayram B.'nın motosikletine bindirildi.

KAMYONUNUN ÖNÜNE FIRLADI

Motora bindirildiğinde gizlice arkadaşına mesaj atan Çınar'ın birilerine haber verdiğini fark eden Bayram B., genç kadını Kemerburgaz'daki ormanlık alana götürdü. Bu arada genç oyuncunun şarzı bittiği için arkadaşı kendisine ulaşamadı.

Kemerburgaz ormanında darp edilen ünlü oyuncu, aldığı ölüm tehditleri sonrası tecavüz dehşeti yaşadı. Yaşadıkları nedeniyle güçsüz düşen genç oyuncu, Bayram B. tarafından yeniden motora bindirildi. Motorun yavaşlamasından faydalanan oyuncu karşıdan gelen kamyonu görüp önüne atladı.Kamyon aniden fren yapıp durdu. Kamyon sürücüsünün ani freniyle şans eseri hayatta kalan oyuncu, şoför tarafından kurtarıldı.

KARAKOLA KOŞTU

Arkadaşı ile buluştuktan sonra polis merkezine giderek şikayetçi olan genç oyuncunun ihbarı sonrası Bayram B., Kağıthane'de çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Bayram B., "Zorla motoruma bindirmedim. Kendi isteğiyle bindi. Kemerburgaz'a gittik ve ilişkiye girdik. Herhangi bir zorlamada bulunmadım. Dönerken de motosikletin üstünden kendisini arabanın önüne atıp bağırmaya başladı. Neden bağırdığını bilmiyorum. Neden böyle yaptığını anlamadım"iddialarıyla kendisini savundu.