Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili tepkilerine sert yanıt geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İslam ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. "Şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.