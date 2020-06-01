Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı!

Corona virüsüne yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.

Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı!
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Corona virüsüne karşı 11 Nisan’dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren ve hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Dilek hemşire için önce çalıştığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi. Daha sonra helallik alınması için evinin önüne götürüldü.

FOTO: DHA

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dilek Akçabelen için Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Dilek hemşirenin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okundu. Düzenlenen törenin ardından Akçabelen’in cenazesi defnedilmek üzere Kayabaşı Mezarlığı’na götürüldü. DHA

FOTO: DHA

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