Devlet Bahçeli'den 103 emekli amiralin 'darbe' çağrışımlı bildirisine sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den 104 emekli amiralin darbe çağrışımlı skandal bildirisine çok sert tepki geldi. Bahçeli, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den skandal 'darbe' bildirisine son dakika tepkisi geldi. Bahçeli, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır." dedi.

Bahçeli sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

İMZASI BULUNAN AMİRALLERİN RÜTBELERİ SÖKÜLMELİDİR

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.