Depremde can kaybı var... Ekipler harıl harıl çalışıyor

AFAD, Elazığ'da saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Elazığ Doğanyol'da 4 kişi hayatını kaybetti. Maden'de 4-5 katlı bina yıkıldı, enkaz altında kalanlar var" dedi. AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı, Gelişmeler takip ediliyor" açıklamasında bulundu.

Depremde can kaybı var... Ekipler harıl harıl çalışıyor
banner23

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

KANDİLLİ: 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

NTV canlı yayınına katılan AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, 22:18
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İlk Başsağlığı Mesajı Taçoy'dan...
İlk Başsağlığı Mesajı Taçoy'dan...
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort