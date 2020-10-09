Corona yüzünden mahkeme kararı ile kira yarıya düşürüldü

Bursa´da, corona virüsü salgını sürecinde 23 bin TL’lik dükkan kirasını ödeyemeyen restoran sahibi, kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu. Bursa Bölge Adliyesi 4. Hukuk Dairesi de restoran sahibini haklı bulup, kira bedelini, yüzde 50 düşürerek, 11 bin 500 TL’ye indirdi. Restoran sahibi de kararın Yargıtay süreci sonuçlanana kadar kirayı yarı oranda ödemeye başladı.

Nilüfer ilçesindeki restoranın, kira bedeli olan 23 bin TL’yi ödeyemeyen iş yeri sahibi avukatı aracılığıyla, kiranın düşürülmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Borçlar Kanunu´nun 138´nci maddesindeki ‘Sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkmasından dolayı sözleşmesinin yeni kurallara uyarlanması isteme‘ talebiyle yapılan başvuruyu Sulh Hukuk Mahkemesi reddetti.