Corona virüsünde korkutan görüntü!

Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de yaşanan can kaybı ve yeni hasta sayısı rekor kırmıştı. Dün 153 kişi hayatını kaybederken 6 bin 713 yeni hasta tespit edilmişti.

Dün açıklanan verilerin ardından hem yeni hasta sayısında hem de vefat sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu.

İSTANBUL KIRMIZI ALARM VERİYOR

Corona virüsünün yayılımını gösteren ‘Hayat Eve Sığar' uygulamasına göre İstanbul genelinde risk mevcut. Haritaya göre şehir genelinde düşük riskli ilçe kalmadı.

İstanbul’da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz ve ormanlık alanlar olarak kayıtlara geçti.

BULAŞICI HASTALIK NEDENİYLE 211 VEFAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün İstanbul'da 435 ölüm gerçekleşti. Bu ölümlerden 211'inin bulaşıcı hastalık kaynaklı olduğu öğrenildi.

BAKAN “ARTIŞ KONTROL ALTINDA” DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Kasım’da İstanbul’da sağlık yöneticileriyle yaptığı toplantıyla ilgili paylaşımında “Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı” demişti.