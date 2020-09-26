Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı
Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar tüm Türkiye'yi şoke etti. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Fırat Karakuş, eşi ve kızını aradığını söyledi. Eşi ve kızını bulmak için Esra Erol'dan yarım isteyen Fırat Karakuş, Esra Karakuş'un komşuları olan ve eşinden 28 yaş büyük olan Cengiz Bey ile kaçmış olabileceğini ifade etti. Esra Erol ve ekibi tarafından bulunan Esra Karakuş, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Küçük çocuğunun babasının komşusu olduğunu söylenen Esra Karakuş, DNA sonucunu öğrenince sevinç çığlıkları attı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eş şok yaşarken, genç kadın "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" dedi..
Türkiye
26 Eylül 2020 Cumartesi 11:55
ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.