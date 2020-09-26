Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar tüm Türkiye'yi şoke etti. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Fırat Karakuş, eşi ve kızını aradığını söyledi. Eşi ve kızını bulmak için Esra Erol'dan yarım isteyen Fırat Karakuş, Esra Karakuş'un komşuları olan ve eşinden 28 yaş büyük olan Cengiz Bey ile kaçmış olabileceğini ifade etti. Esra Erol ve ekibi tarafından bulunan Esra Karakuş, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Küçük çocuğunun babasının komşusu olduğunu söylenen Esra Karakuş, DNA sonucunu öğrenince sevinç çığlıkları attı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eş şok yaşarken, genç kadın "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" dedi..

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı
banner23

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı.

Olayın yankıları sürerken yapılan DNA testinin sonuçları da geldi. Canlı yayında DNA testi sonucu açıklandığında çocuğunun kocasından olmadığını öğrenen Esra Karakuş sevinçten havalara uçtu.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

KARISINI VE KIZINI ARARKEN ŞOKE OLDU

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.
 

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

TALİHSİZ ADAM DNA TESTİ İSTEDİ

Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

DAHA ÖNCEKİ BİRLİKTELİKLERİNDEN ÇOCUĞU OLMADI

Esra Karakuş'un kaçtığı Cengiz'in bugüne kadar yaptığı evliliklerinden hiç çocuğu olmamıştı. Cengiz, "Kusur belki de bendeydi" derken, Esra Karakuş'tan olan kızın kendi çocuğu olduğuna inandığını söyledi. Cengiz, "Çocuğuma sahip çıkarım, eğer çocuk benimse" dedi.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

CANLI YAYINDA HAVALARA UÇTU

Esra Erol cuma günü yayınında bebeğin babasının DNA sonuçlarını açıkladı. Bebeğin babası Cengiz Koraltan çıktı. Ferdi sonuçları duyunca "Nasıl yani, kim babası" diyerek ayağa fırladı. Esra Karakuş ise "Ellerini çırparak ben biliyordum zaten" diye sevinç gösterisinde bulundu.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

"ŞÜKÜR ELHAMDÜLİLLAH DİYORUM"

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, genç kadına "Bir ara yayında, 'Bu çocuğun babası kim' diye sorduğumda, neden sen bana dudaklarını okuyacağım şekilde döndün Ferdi olabilir dedin ki?" diye sordu.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

"TAŞINACAKTIM, BANA YALVARDI

Kadının bu çıkışa cevabı; "Evet içimden öyle geçirmiştim ama şu an şükür elhamdülillah diyorum, Cengiz Koraltan diyorum" oldu.

Esra Erol’da canlı yayınında şok olay! Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda genç kadın, küçük kızının babasının kendisinden 28 yaş büyük komşusu olduğunu itiraf etti.

.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Su Temin Projesi Olumsuz Hava Koşullarından Dolayı...
Su Temin Projesi Olumsuz Hava Koşullarından Dolayı...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18