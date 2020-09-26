Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç çığlıkları attı

Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar tüm Türkiye'yi şoke etti. Esra Erol'da canlı yayınına katılan Fırat Karakuş, eşi ve kızını aradığını söyledi. Eşi ve kızını bulmak için Esra Erol'dan yarım isteyen Fırat Karakuş, Esra Karakuş'un komşuları olan ve eşinden 28 yaş büyük olan Cengiz Bey ile kaçmış olabileceğini ifade etti. Esra Erol ve ekibi tarafından bulunan Esra Karakuş, canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Küçük çocuğunun babasının komşusu olduğunu söylenen Esra Karakuş, DNA sonucunu öğrenince sevinç çığlıkları attı. Çocuğun kendisinden olmadığını öğrenen eş şok yaşarken, genç kadın "Şu an şükür elhamdülillah diyorum" dedi..