Çıkarma gemileri Marmaris'te

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Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi. MİLLİ Savunma Bakanlığı, “Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi.” dedi.

Çıkarma gemileri Marmaris'te
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Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

AA'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

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