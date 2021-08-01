CHP’li Budak: Manavgat’ta 37 mahalle kısmen ya da tamamen yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangın 5'nci gününde de devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, ondan fazla mahallenin haritadan silindiğini söyledi. Yangında can kayıplarının da yaşandığını aktaran Budak, şunları söyledi:

– Beş vatandaşımızı, binlerce besi hayvanımızı ve yaban hayvanını, tarları, seraları ve ormanlarımızı kaybettik. Devlet yangınlarla baş edemedi, bu iktidar devleti aciz düşürdü. Vatandaşımız yanında sadece CHP'li belediyeleri gördü. Belediyelerimiz olağanüstü bir çaba harcadılar, ama maalesef belediyelerimizin de sınırlı imkanları merkezi hükümetin eksikliklerini kapatmaya yetmedi” diye konuştu.

HER KRİZDE HEDEF SAPTIRIYORLAR

– Yangınla baş edemediniz, bari yaraları sarın. O da yok. Cumhurbaşkanı mağdurların vergi ve kredi ödemelerini erteleyeceklerini sözde müjdeledi!!! Tam anlamıyla bir yıkımla karşı karşıya olan vatandaşlarımızın ellerinden tutacaklarına, borç erteliyorlar. Manavgat halkı iktidarın ülkeyi ve krizleri yönetememesinin bedelini çok ağır ödüyor. İlk andan itibaren böylesi bir felakete devletin ne kadar hazırlıksız yakalandığı ortaya çıktı. Makam uçakları, uçan saraylar almaktan, devlete tek bir tane yangın uçağı almaya fırsat bulamamışlar. 19 yıldır iktidarlar, sanki dün iktidara gelmiş gibi her krizde hedef saptırarak beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Bunu Manavgat'ta yaşanan felaketle bir kez daha çok acı bir şekilde deneyimledik.

– Sahada kimle konuştuysak yanlarında devleti göremediklerini, her şeyi kendi çabaları ile kurtarmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Zaten birçok görüntü de var. Alev dalgaları içerisinde insanlar canlarını, hayvanlarını kovalarla su taşıyarak kurtarmak zorunda kaldılar. Devlet ortada yok. Belediyelerimiz olağanüstü çabalarla sürece katkı sundular, ancak hiçbiri merkezi hükümetin eksikliklerini doğal olarak telafi edemedi. Yangın başlar başlamaz müdahale edilmekte çok geç kalındı.

BAKAN İTİRAF ETTİ, UÇAĞIMIZ YOK

– Poyraz ve hava sıcaklığının etkisiyle bu geç kalmanın faturası ağır oldu. İlk olarak dört mahalleyi boşaltma kararı aldılar. Mahalleri yangından korumak akıllarına bile gelmedi. Sonradan anladık ki mahalleleri koruyacak ekipman ellerinde yokmuş. İnsanları tüm birikimlerini geride bırakarak mahallerini boşaltmak zorunda bıraktılar. Tüm dünyada bu tür yangınlara müdahalelerde en temel kullanılan araçlar yangın uçaklarıdır. 10 milyon nüfuslu Yunanistan'ın 38 adet yangın söndürme uçağı var. Bakan itiraf etti. Bizim envanterimize kayıtlı tek bir yangın söndürme uçağımız yok. İki tane kiralık uçakla yangına müdahale yetersiz kaldı.