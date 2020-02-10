CHP'li Öztrak: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri vahimdir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği demece ilişkin, "KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizlik ve vahimdir" dedi.

CHP'li Öztrak: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri vahimdir
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Öztrak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği demecin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Bugün bu ülkede Kıbrıs konusundaki duruşu en net parti CHP'dir. Bunu çok açıkça ifade ediyorum. 1974 yılında biz neredeysek bugün de oradayız. KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizlik ve vahimdir. Hele hele konuşmasının içerisinde yersiz bir biçimde, Sayın Tayfur Sökmen'in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir. Sayın Sökmen, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Hatay davasını sonuçlandırmış kişidir."

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