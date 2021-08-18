Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 isim hakkında tutuklama kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında darbeye teşebbüs suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 9 Temmuz 2021 tarihinde onamıştı.

Yargıtay’ın kararı davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme de kararı, gereğinin yerine getirilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu’na gönderdi. İnfaz Bürosu da 14 sanığın cezaevine konulması için işlemleri başlattı ve yakalama kararı çıkarttı.

Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyle:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

“GÖSTERECEKLERİ YERE GİDER TESLİM OLURUZ”

Çetin Doğan ve avukatı Hüseyin Ersöz, tutuklama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bodrum’da ikamet eden Çetin Doğan, “Evdeyim. Kim gelecekse gelsin. Yakalama kararı ne demek yani, anlamıyorum” dedi.

“Delillerin hepsinin sahte olduğunu söyledik” diyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

* Şimdi Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) incelemede. Biz sağlık sebepleriyle zaten mahkeme, ertelemişti adli kontrolü. Şimdi AYM’nin inceleme safhasındaki dava var, kısa sürede sonuçlanacağını umuyoruz. Çünkü hiçbir delil yok.

* Bekliyoruz, İnfaz savcılığına dilekçe vermiştik daha önce dosya içerisine. Yarın yine avukatım irtibat kurar. Durum bu. Yakalama kararı değil, biz söylesinler gösterecekleri yere biz gider teslim oluruz.

“İNFAZIN ERTELENMESİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise, şöyle konuştu:

* 28 Şubat davasında verilmiş olan kararlar kamu vicdanını ciddi anlamda yaralamasının yanında, diğer taraftan 84 yaşındaki müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilerek cezasının infazı için cezaevine girmesi durumu karşısında bir hukuka aykırılık barındırmaktadır.

* Zira söz konusu yargılamanın birçok adil yargılanma ihlali gerçekleşmiş ve bu hususların tamamı AYM’ye yapılmış bireysel başvuruda ifade edilmiştir. Ancak geldiğimiz aşama itibariyle AYM’den yapmış olduğumuz, infazın durdurulmasına yönündeki tedbir başvurumuz henüz karara bağlanmamışken ciddi sağlık problemleriyle boğuşan sanıklar hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması ve bu sanıkların yeniden cezaevine girme ihtimallerinin doğması sadece kamu vicdanını yaralamamaktadır.

* Aynı zamanda söz konusu uygulamanın hukukiliği de, hakkaniyete uygunluğu da tartışma yaratmaktadır. Bu çerçevede AYM’ye yapılmış adil yargılanma hakkı ve yasallık ilkesi prensiplerince AYM’nin kararının beklenmesi diğer yandan söz konusu mahkemenin yakalama kararı ile ilgili olarak savcılık tarafından bir infazın ertelenmesi kararı verilmesinin hakkaniyete uygun bir yaklaşım olacağı düşüncesi içerisindeyiz.

* İnfaz Savcılığı’na müvekkilimizin sağlık raporlarını sunarak infazın ertelenmesi başvurusunda bulunacağız.