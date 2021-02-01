Cesedi çatı katında bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu...

Fatih Cİbali Mahallesinde 28 Ocak günü Sabah saatlerinde bir binanın çatı katında bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerde M.K.'ya ait olduğu belirlenen cesedin tabancayla vrulduğu tespit edildi. Polis ekipleri ölen kişinin silah ticareti ve uyuşturucu ticaretinden suç kayıtlarının olduğunu belirledi. Adreste yapılan aramada su varili içerisinde farklı markalarda (3) adet ruhsatsız tabanca, tabanca namluları, dolu fişekler, boş kovanlar ve silah aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri şahsın arama kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede bir gün önce G.K. isimli şahıs ile görüştüğünü belirledi.



"SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI ÖLDÜ"



Konuyla ilgili yürütülen yakalama çalışmalarında şüpheli şahıs Esenyurt İlçesindeki iş adresinde yakalandı. Şüpheli G.K. emniyetteki ifadesinde; belirtilen adrese silah almak için gittiğini, tabancayı kontrol ederken bir anda ateş aldığını ve M.K.'nın yaralandığını görünce olay yerinden kaçtığını söyledi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Öldürme" ve "6136 SKM" suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

.