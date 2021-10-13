Çavuşoğlu'ndan Kritik Açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terör örgütü topraklarımıza saldırıyor. ABD ve Rusya teröristleri 30 km güneye çekme sözünü tutmadı. Kendi güvenliğimiz için gereken neyse yapacağız" dedi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Son zamanlarda bu tür saldırıları görmeye başladık. Her iki ülkede bu töreristleri en az 30 km güneye çıkaracaklardı. Rusya, Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyecekti. Bu sözler unutulmadı.

Dolayısıyla son saldırılarda Rusya'nın ve ABD’nin de sorumluluğu var, sözlerinde durmadılar. Bu teröristler burada olduğuna göre bizim de yapmamız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Saldırıları kınıyoruz diyorlar peki bu silahları kim veriyor sen eğitiyorsun, sonra göstermelik bir kınama açıklaması yapıyor.

